Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Körperverletzung in der Nordseepassage

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, 01.12.2025, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Nordseepassage in Wilhelmshaven zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen teilt das 20-jährige Opfer ihrem 22-jährigen Ex-Lebensgefährten mit, einen neuen Partner zu haben. In der Folge tritt der Beschuldigte der jungen Frau gegen das Gesäß und greift sie mit erheblicher Kraft an beiden Armen, sodass sie Schmerzen verspürt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell