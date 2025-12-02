Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Körperverletzung in der Nordseepassage
Wilhelmshaven (ots)
Am Montag, 01.12.2025, gegen 17:00 Uhr, kam es in der Nordseepassage in Wilhelmshaven zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen teilt das 20-jährige Opfer ihrem 22-jährigen Ex-Lebensgefährten mit, einen neuen Partner zu haben. In der Folge tritt der Beschuldigte der jungen Frau gegen das Gesäß und greift sie mit erheblicher Kraft an beiden Armen, sodass sie Schmerzen verspürt. Ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven
Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell