Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Ladendiebstahl in Supermarkt
Wilhelmshaven (ots)
Am Montag, 01.12.2025, gegen 16:38 Uhr, stellte der Ladendetektiv eines Supermarktes in der Friedenstraße in Wilhelmshaven eine 75-jährige Kundin fest, die im Verkaufsraum eine Backware verzehrte und den Tester eines Kosmetikartikels in ihre mitgeführte Tasche steckte. An der Kasse bezahlte die Frau anschließend weitere Waren, ohne die Backware oder den eingesteckten Lippenstift zu bezahlen. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet.
