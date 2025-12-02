Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fund von Bargeld - Eigentümerin ermittelt und Geld übergeben

Wilhelmshaven (ots)

Am Montag, 1. Dezember 2025, gegen 13:50 Uhr, fand ein 76-jähriger Mann vor der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse am Theaterplatz in Wilhelmshaven einen weißen Briefumschlag mit 2.000 Euro Bargeld. Der Finder meldete seinen Fund umgehend. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte die rechtmäßige Eigentümerin, eine 95-jährige Frau, ausfindig gemacht werden. Sie konnte glaubhaft belegen, dass das Bargeld durch eine Abbuchung vom selben Tag stammt. Das Geld wurde ihr daraufhin wieder ausgehändigt. Der ehrliche Finder erhielt von der Verliererin einen Finderlohn. Die Polizei bedankt sich ausdrücklich für die vorbildliche Reaktion des Finders.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell