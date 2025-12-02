Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrradbeleuchtungskontrolle an der Oberschule und Grundschule Obenstrohe

Varel (ots)

Am Montag, 01.12.2025, führten Einsatzkräfte der Polizei Varel zwischen 07:15 Uhr und 08:00 Uhr eine gezielte Fahrradbeleuchtungskontrolle vor der Oberschule und Grundschule Obenstrohe im Riesweg in Varel durch. Insgesamt wurden 30 Fahrräder überprüft. Dabei wurden lediglich zwei geringfügige Mängel festgestellt, die unmittelbar vor Ort behoben werden konnten. Die Kontrolle diente zugleich der Prävention: Den Schülerinnen und Schülern wurde die Bedeutung einer funktionierenden Beleuchtung für ihre eigene Sicherheit im Straßenverkehr verdeutlicht. Die Polizei zieht ein positives Fazit - die große Mehrheit der Kinder war mit technisch einwandfreien Fahrrädern unterwegs.

