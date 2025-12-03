Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an geparktem Pkw in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (ots)

Am Dienstag, 02.12.2025, gegen 18:33 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Wilhelmshaven zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen trat ein 25-jähriger Mann im alkoholisierten Zustand mit dem Fuß gegen das Fahrzeug eines Geschädigten. Durch den Tritt entstanden Kratzer im Lack. Der Beschuldigte konnte im Nahbereich angetroffen werden; eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,26 Promille. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

