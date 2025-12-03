Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruch in Büroräume einer Fliesenlegerfirma - Werkzeuge entwendet

Wilhelmshaven (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, 01.12.2025, 18:00 Uhr, bis 02.12.2025, 06:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in die Büroräume einer Fliesenlegerfirma in der Freiligrathstraße in Wilhelmshaven-Neuengroden ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zutritt zu den Büroräumen und entwendeten einen Winkelschneider sowie eine Fliesenschneidemaschine. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

