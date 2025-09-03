PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Täterfestnahme mit anschließender Durchsuchung nach Tageswohnungseinbruch in Nienburg

Nienburg (ots)

(Gav) Am Montag, dem 25.08.2025, kam es zur Mittagszeit zu einem Tageswohnungseinbruch im Stadtgebiet von Nienburg. Nach der Auswertung von Videoaufzeichnungen richtete sich der Tatverdacht gegen einen 31-jährigen Nienburger.

Gegen den Beschuldigten wurde bereits vor wenigen Monaten aufgrund einer anderen schweren Straftat Haftbefehl erlassen, der unter Verhängung von Meldeauflagen ausgesetzt wurde.

Aufgrund des vorliegenden Ermittlungsstands zum Tageswohnungseinbruch regte die Staatsanwaltschaft Verden einen erneuten Haftbefehl sowie Durchsuchungsbeschlüsse an. Das zuständige Amtsgericht Verden erließ daraufhin mehrere Durchsuchungsbeschlüsse und einen Haftbefehl gegen den Nienburger.

Am Mittwoch, dem 27.08.2025, wurde der Beschuldigte schließlich bei der Erfüllung seiner Meldeauflage festgenommen. Im Zuge der Verkündung des Haftbefehls versuchte dieser, sich den weiteren Maßnahmen durch Flucht zu entziehen, was durch die Beamten verhindert werden konnte.

Parallel zur Festnahme und Durchsuchung der Person fanden kurz darauf die erlassenen Durchsuchungsmaßnahmen statt.

Im Rahmen der Durchsuchungen konnten diverse Beweismittel aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Der Beschuldigte wurde dem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl wieder in Kraft setzte. Auch der Haftbefehl zur Anlasstat wurde erlassen.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

