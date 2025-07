Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verkehrsunfall aufgrund eines medizinischen Notfalls

Bild-Infos

Download

Speyer (ots)

Am Donnerstag, den 24.07.2025, um 04:16 Uhr kam es im Bereich der Einmündung Schützenstraße/Obere Langgasse zu einem Verkehrsunfall. Der 49-jährige Fahrzeugführer befuhr die Dudenhofer Straße stadteinwärts. An der Einmündung der Oberen Langgasse zur Schützenstraße kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr gerade über eine Verkehrsinsel und kam erst nach ca. 10 Metern in der dahinter Hecke, welche an den Parkplatz zur Stadthalle grenzt, zum Stehen.

Beim Fahrzeugführer konnten die eingesetzten Polizeibeamten Anzeichen festgestellt werden, die auf eine medizinische Notlage des Fahrzeugführers hindeuten. Aus diesem Grund wurde unmittelbar der Rettungsdienst verständigt. Ein Rettungswagen kam und brachte den Fahrzeugführer zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Speyerer Krankenhaus.

Durch den Verkehrsunfall entstand Sachschaden an der Beschilderung der Verkehrsinsel und am PKW des Fahrzeugführers in Höhe von ca. 5.000EUR

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell