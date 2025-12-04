PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Diebstahl von Tiernahrung - Beschuldigter flüchtet und wird durch Zeugen gestellt

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwoch, 03.12.2025, gegen 13:51 Uhr, wurde der Polizei ein Ladendiebstahl in einem Heimtierbedarfsgeschäft in der Ebkeriege in Wilhelmshaven gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm ein 42-jähriger Beschuldigter mehrere Dosen Hundefutter aus dem Verkaufsraum und verließ diesen, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Zeuge beobachtete den Diebstahl und informierte das Personal. Beim Versuch, die Örtlichkeit zu verlassen, wurde der Beschuldigte durch den Zeugen festgehalten, bis die Polizei eintraf.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

