Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Diebstahl von Tiernahrung - Beschuldigter flüchtet und wird durch Zeugen gestellt
Wilhelmshaven (ots)
Am Mittwoch, 03.12.2025, gegen 13:51 Uhr, wurde der Polizei ein Ladendiebstahl in einem Heimtierbedarfsgeschäft in der Ebkeriege in Wilhelmshaven gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen entnahm ein 42-jähriger Beschuldigter mehrere Dosen Hundefutter aus dem Verkaufsraum und verließ diesen, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Zeuge beobachtete den Diebstahl und informierte das Personal. Beim Versuch, die Örtlichkeit zu verlassen, wurde der Beschuldigte durch den Zeugen festgehalten, bis die Polizei eintraf.
