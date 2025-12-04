PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WHV: Grünes Damenfahrrad in Varel aufgefunden - Polizei bittet um Zuordnung

  • Bild-Infos
  • Download

Varel (ots)

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes am 24.11.2025 in der Dangaster Straße im Vareler Ortsteil Rallenbüschen wurde ein grünes Damenfahrrad der Marke Nevada, Typ Expedition, mit einem Fahrradkorb im Frontbereich aufgefunden. Das Rad wurde vor Ort möglicherweise gestohlen. Da das Fahrrad bislang keiner Eigentümerin oder keinem Eigentümer zugeordnet werden konnte, wird es - sofern sich niemand meldet - als Fundsache behandelt. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe: Wer Angaben zur Herkunft des Fahrrads machen kann oder wem ein entsprechendes Rad abhandengekommen ist, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Varel unter der Rufnummer 04451 / 923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

