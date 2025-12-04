Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Grünes Damenfahrrad in Varel aufgefunden - Polizei bittet um Zuordnung

Varel (ots)

Im Rahmen eines Polizeieinsatzes am 24.11.2025 in der Dangaster Straße im Vareler Ortsteil Rallenbüschen wurde ein grünes Damenfahrrad der Marke Nevada, Typ Expedition, mit einem Fahrradkorb im Frontbereich aufgefunden. Das Rad wurde vor Ort möglicherweise gestohlen. Da das Fahrrad bislang keiner Eigentümerin oder keinem Eigentümer zugeordnet werden konnte, wird es - sofern sich niemand meldet - als Fundsache behandelt. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe: Wer Angaben zur Herkunft des Fahrrads machen kann oder wem ein entsprechendes Rad abhandengekommen ist, wird gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Varel unter der Rufnummer 04451 / 923-0 in Verbindung zu setzen.

