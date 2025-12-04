Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Streitigkeit mit Körperverletzung im Wohnpark Schortens

Schortens (ots)

Am Dienstag, 02.12.2025, kam es zwischen 14:40 Uhr und 15:00 Uhr im Bereich des Wohnparks in Schortens zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Bewohnern im Alter von 53 und 39 Jahren.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten beide Männer zunächst in einen Streit, da der 53-Jährige seinen Hausmüll regelmäßig in der Mülltonne des 39-Jährigen entsorgt haben soll. Im weiteren Verlauf eskalierte die verbale Auseinandersetzung: Der Beschuldigte schubste das Opfer, drehte ihm den Arm auf den Rücken und zog diesen hoch. Der 39-Jährige erlitt hierbei Schmerzen. Zudem wurden durch den Beschuldigten mehrere Beleidigungen ausgesprochen.

Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

