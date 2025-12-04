Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Dienstag, 02.12.2025, kam es in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 10:15 Uhr in der Hunrichsstraße in Wilhelmshaven zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort abgestellter grauer Audi wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der vorderen linken Fahrzeugseite beschädigt. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 04421 / 942-0 zu melden.

