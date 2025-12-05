Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Eigentümer eines sichergestellten Mountainbikes gesucht

Zetel (ots)

Im Zuge der Aufnahme eines Einbruchdiebstahls in einer Diskothek in der Hauptstraße in Zetel am 10.08.2025 wurde bei einem der Beschuldigten ein Mountainbike sichergestellt. Das Fahrrad konnte bislang weder einer der beteiligten Personen noch einem bekannten Diebstahl zugeordnet werden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass das Mountainbike aus einer Diebstahlshandlung stammt. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Mountainbike der Marke Giant. Die Polizei bittet mögliche Geschädigte oder Personen, die Hinweise zur Herkunft oder zum Eigentümer des Fahrrads geben können, sich unter der Telefonnummer 04451 923-0 mit der Polizei Varel in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell