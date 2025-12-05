Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven
Wilhelmshaven (ots)
Am Donnerstag, 04.12.2025, gegen 07:20 Uhr, kam es im Bereich Sengwarder Landstraße / Inhauser Landstraße zu einem Verkehrsunfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein Pkw-Fahrer die Inhauser Landstraße in Richtung Sengwarder Landstraße und beabsichtigte, nach rechts auf die Sengwarder Landstraße abzubiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.
Durch die Kollision entstanden Personen- sowie Sachschäden. Weitere Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell