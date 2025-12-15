Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 63-Jähriger Radfahrer in Mainz angegriffen und verletzt

Mainz (ots)

Am Sonntag, den 14.12.2025, kommt es gegen 17:00 Uhr in der Straße "An der Allee" in Höhe der Hausnummer 130 zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen befährt ein 63-jähriger Mainzer mit seinem Fahrrad die Straße "An der Allee" in Fahrtrichtung Gonsenheim. Aufgrund eines hohen Bordsteins kann er zunächst nicht den Fahrradstreifen nutzen. Nachdem er auf den Fahrradstreifen wechseln kann, entwickelt sich eine verbale Auseinandersetzung mit einem 26-jährigen Fahrzeugführer.

Der Beschuldigte fährt wenige Meter weiter, parkt sein Fahrzeug in einer Parktasche am rechten Fahrradweg und steigt aus. Er stellt sich dem Radfahrer in den Weg. Der Geschädigte beschleunigt, um vorbeizukommen. Daraufhin läuft der Beschuldigte auf ihn zu, springt und tritt den Radfahrer in den Solarplexus-Bereich. Der 63-Jährige stürzt zu Boden und erleidet nach Einschätzung eines hinzugezogenen Notarztes vermutlich eine schwerwiegende Gesichtsknochenfraktur.

Am Boden schlägt der Beschuldigte mehrfach mit der Faust auf den Geschädigten ein, bis ein unbeteiligter Zeuge eingreift. Anschließend verlässt der Beschuldigte die Örtlichkeit, erscheint jedoch kurz darauf erneut am Einsatzort. Er gibt an aus Notwehr gehandelt und selbst Schläge erhalten zu haben. Für diese Behauptung liegen bislang keine Anhaltspunkte vor.

Der Geschädigte wird zur medizinischen Behandlung in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

