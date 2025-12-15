PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: 63-Jähriger Radfahrer in Mainz angegriffen und verletzt

Mainz (ots)

Am Sonntag, den 14.12.2025, kommt es gegen 17:00 Uhr in der Straße "An der Allee" in Höhe der Hausnummer 130 zu einer gefährlichen Körperverletzung.

Nach bisherigen Erkenntnissen befährt ein 63-jähriger Mainzer mit seinem Fahrrad die Straße "An der Allee" in Fahrtrichtung Gonsenheim. Aufgrund eines hohen Bordsteins kann er zunächst nicht den Fahrradstreifen nutzen. Nachdem er auf den Fahrradstreifen wechseln kann, entwickelt sich eine verbale Auseinandersetzung mit einem 26-jährigen Fahrzeugführer.

Der Beschuldigte fährt wenige Meter weiter, parkt sein Fahrzeug in einer Parktasche am rechten Fahrradweg und steigt aus. Er stellt sich dem Radfahrer in den Weg. Der Geschädigte beschleunigt, um vorbeizukommen. Daraufhin läuft der Beschuldigte auf ihn zu, springt und tritt den Radfahrer in den Solarplexus-Bereich. Der 63-Jährige stürzt zu Boden und erleidet nach Einschätzung eines hinzugezogenen Notarztes vermutlich eine schwerwiegende Gesichtsknochenfraktur.

Am Boden schlägt der Beschuldigte mehrfach mit der Faust auf den Geschädigten ein, bis ein unbeteiligter Zeuge eingreift. Anschließend verlässt der Beschuldigte die Örtlichkeit, erscheint jedoch kurz darauf erneut am Einsatzort. Er gibt an aus Notwehr gehandelt und selbst Schläge erhalten zu haben. Für diese Behauptung liegen bislang keine Anhaltspunkte vor.

Der Geschädigte wird zur medizinischen Behandlung in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 13:33

    POL-PPMZ: Einbrüche in Häuser in der Mainzer Oberstadt

    Mainz (ots) - Am Donnerstag, 11.12.2025, kam es in der Mainzer Oberstadt zu zwei Wohnungseinbruchsdelikten. So verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 08:00 Uhr und 17:45 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus im Ebersheimer Weg. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hebelten der oder die Täter im rückwärtigen Bereich eine Terrassentür auf. Im Innern wurden diverse Schränke durchwühlt und unter anderem Schmuck ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 09:57

    POL-PPMZ: Computerbetrug zum Nachteil eines über 80-Jährigen - Falsche Microsoft Mitarbeiter

    Mainz (ots) - Am Mittwoch erschien ein über 80-jähriger Mainzer bei der Polizei, um einen mutmaßlichen Computerbetrug anzuzeigen. Der Senior gab an, im Internet gesurft zu haben, als plötzlich ein Hinweisfenster auf seinem Bildschirm erschien. Dieses meldete, sein Computer sei gehackt worden. Zeitgleich habe eine Computerstimme ihn aufgefordert, eine angebliche ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 17:19

    POL-PPMZ: Exhibitionist in der Mainzer Oberstadt - Polizei sucht Zeugen

    Mainz (ots) - Am Mittwoch, 10.12.2025, kam es zu zwei exhibitionistischen Handlungen, die aufgrund des ähnlichen Tathergangs sowie einer übereinstimmenden Personenbeschreibung mutmaßlich vom selben Täter begangen wurden. Die erste Tat ereignete sich kurz vor 17:00 Uhr am Römerwall. Eine männliche Person soll während der Vorbeifahrt auf einem Fahrrad sitzend an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren