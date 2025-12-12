PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Computerbetrug zum Nachteil eines über 80-Jährigen - Falsche Microsoft Mitarbeiter

Mainz (ots)

Am Mittwoch erschien ein über 80-jähriger Mainzer bei der Polizei, um
einen mutmaßlichen Computerbetrug anzuzeigen. Der Senior gab an, im 
Internet gesurft zu haben, als plötzlich ein Hinweisfenster auf 
seinem Bildschirm erschien. Dieses meldete, sein Computer sei gehackt
worden. Zeitgleich habe eine Computerstimme ihn aufgefordert, eine 
angebliche Microsoft-Servicenummer anzurufen.

Der Mann wählte die genannte Nummer und wurde mit einem 
vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter verbunden. Dieser veranlasste 
den Senior, ein Programm zur angeblichen Reparatur zu installieren, 
und forderte ihn anschließend auf, mehrere Banktransaktionen per 
TAN-Generator zu bestätigen. Insgesamt wurden vier Überweisungen über
jeweils 3.000 Euro angewiesen.
Zu einem Schaden kam es glücklicherweise nicht, da die Bank die 
Transaktionen frühzeitig stoppte und beide Konten vorsorglich 
sperrte.


Um sich vor ähnlichen Betrugsversuchen zu schützen, beachten Sie 
bitte folgende Hinweise:
-	Pop-up-Warnungen ignorieren: Fenster mit Meldungen wie "Ihr PC 
wurde gehackt" sind fast immer gefälscht.
-	Keine Fremdzugriffe zulassen: Geben Sie niemandem per Telefon oder 
Internet Zugriff auf Ihren Computer.
-	Seriöse Firmen rufen nicht unaufgefordert an: Weder Microsoft noch 
andere Softwareanbieter kontaktieren Kunden ohne vorherige Anfrage.
-	Keine Telefonnummern aus Warnfenstern wählen: Nutzen Sie 
ausschließlich die offiziellen Kontaktdaten auf der Webseite des 
Anbieters.
-	Bankdaten niemals preisgeben: TANs, Passwörter oder Zugänge dürfen 
niemals an Dritte gegeben oder auf deren Aufforderung eingegeben 
werden.
-	Installieren Sie nur Software aus vertrauenswürdigen Quellen: 
Unbekannte Programme können Schadsoftware enthalten oder Missbrauch 
ermöglichen.
-	Aktualisieren Sie Ihr System regelmäßig: Halten Sie Betriebssystem,
Browser und Virenschutz auf dem neuesten Stand.
-	Sofort handeln bei Verdacht: Trennen Sie den PC vom Internet, 
ändern Sie Passwörter und informieren Sie Ihre Bank und die Polizei.
-	Sprechen Sie mit Angehörigen: Gerade ältere Menschen sind häufig 
Ziel solcher Betrugsmaschen - klären Sie im Familienkreis über 
typische Vorgehensweisen auf.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

