Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Exhibitionist in der Mainzer Oberstadt - Polizei sucht Zeugen

Mainz (ots)

Am Mittwoch, 10.12.2025, kam es zu zwei exhibitionistischen Handlungen, die aufgrund des ähnlichen Tathergangs sowie einer übereinstimmenden Personenbeschreibung mutmaßlich vom selben Täter begangen wurden.

Die erste Tat ereignete sich kurz vor 17:00 Uhr am Römerwall. Eine männliche Person soll während der Vorbeifahrt auf einem Fahrrad sitzend an seinem Geschlechtsteil manipuliert haben.

Gegen 17:15 Uhr kam es zu einem weiteren, gleich gelagerten Vorfall im Bereich Theresianum/Oberer Laubenheimer Weg.

Die hierbei abgegebene Personenbeschreibung deckt sich mit der des ersten Ereignisses: - männliche Person - dunkle, kurze Haare - mutmaßlich asiatisches Erscheinungsbild - mittelgroß bis klein - zierliche bis normale Statur - dunkle, ungepflegt wirkende Kleidung - kein Fahrradhelm - Fahrrad: dunkel, älter, Hollandrad/Citybike

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

