Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fahrzeugführer gibt falsche Personalien an - Verdacht auf Betäubungsmittelkonsum und Fahrerlaubnissperre

Mainz (ots)

Am 09.12.2025, gegen 22:45 Uhr bemerkte eine Zivilstreifenwagenbesatzung im Rahmen einer Streifenfahrt in der Großen Langgasse einen Pkw mit defekter Beleuchtung. Die Beamten entschlossen sich daraufhin zu einer Verkehrskontrolle.

Während der Überprüfung gab der Fahrzeugführer zunächst falsche Personalien an und zeigte deutliche Anzeichen von Nervosität.

Zwischenzeitlich klagte der Mann über gesundheitliche Beschwerden und wies Symptome eines möglichen Ohnmachtsanfalls auf. Die Beamten beabsichtigten, einen Rettungswagen zu verständigen. Als die Maßnahmen zur Feststellung seiner Identität fortgesetzt wurden, gab der Mann an, keine medizinische Hilfe mehr zu benötigen.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Konsum von Betäubungsmitteln. Zudem verdichtete sich der Verdacht, dass bezüglich seiner Person bereits eine Fahrerlaubnissperre bestehen könnte.

Der Fahrer wurde zur Dienststelle verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt und entsprechende Anzeigen gefertigt wurden. Die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell