Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Zwei versuchte Wohnungseinbrüche in Mainzer Neustadt

Mainz (ots)

Am Montagvormittag, 08.12.2025, ist es in der Mainzer Neustadt zu zwei versuchten Wohnungseinbrüchen in Mehrparteienhäusern gekommen. In beiden Fällen wurden zwei verdächtige Frauen im Bereich des Tatortes gesehen.

Der erste Fall ereignete sich gegen 11:20 Uhr im Bereich des Feldbergplatzes. Ein Anwohner meldete, dass er nach Hause gekommen sei und ihm im Treppenhaus zwei verdächtige Frauen entgegenkamen, die ihm aus dem Haus nicht bekannt waren. Im Anschluss stellte er an seiner Wohnungseingangstür Hebelmarken fest. Zu einem Eindringen in die Wohnung kam es nicht.

Im unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang kam es unweit des ersten Tatortes, am Zollhafen, zu einem weiteren versuchten Wohnungseinbruch, bei dem ebenfalls zwei Frauen gesehen wurden.

Der Geschädigte berichtete, dass es zunächst drei Mal geklingelt habe. Er habe die Tür zunächst nicht geöffnet. Nach einer Zeit habe er gehört, wie Geräusche von der Haustür gekommen seien. Als er durch den Spion schaute, sah er zwei weibliche Personen, die versuchten, mit Werkzeug die Haustür gewaltsam zu öffnen. Als der Mann die Haustür von innen abschloss, seien die Frauen fluchtartig zu Fuß über das Treppenhaus geflohen.

Es liegen folgende Personenbeschreibungen vor. Die Frauen sollen etwa 1,65 Meter groß gewesen sein. Person 1: weiblich, südländisch, schlank, markantes Gesicht, schwarze lange Haare, brauner Wollmantel; Person 2: weiblich, schlank, schwarze Haare.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell