Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdieb bestiehlt 81-Jährige in einer Bankfiliale in Mainz-Gonsenheim

Mainz (ots)

Am Sonntag wurde eine 81-jährige Frau in einer Bankfiliale Opfer eines Trickdiebstahls.

Die Geschädigte hielt sich gegen Mittag am Kontoauszugs- und Geldautomaten einer Bankfiliale in der Breiten Straße in Mainz-Gonsenheim auf, als sie von einem unbekannten Mann angerempelt wurde. Infolge des Stoßes fielen ihre zuvor abgehobenen Geldscheine sowie Kontoauszüge zu Boden.

Während die Frau sich bückte, um die heruntergefallenen Unterlagen aufzuheben, befand sich ihr Geldbeutel auf der Ablage am Automaten. Als sie sich wieder aufrichtete, stellte sie fest, dass der Geldbeutel verschwunden war und der Mann die Bank verlassen hatte.

Es liegt folgende Personenbeschreibung vor: Männlich, etwa 40 Jahre alt, kräftige Statur, dunkle Jacke, Mütze, südeuropäisches Erscheinungsbild.

Während des Geschehens befand sich eine blonde Frau hinter der Geschädigten. Kurz nach dem Mann verließ auch sie die Filiale. Ein Zusammenhang zwischen den Personen kann zumindest nicht ausgeschlossen werden.

Eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief zunächst ohne Erfolg.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

