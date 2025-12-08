Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Schlägerei endet in Krankenhaus

Mainz-Bretzenheim (ots)

Am Sonntag gegen 13 Uhr meldeten Zeugen, dass es zu einer Schlägerei an der Haltestelle Südring gekommen und eine Person nun bewusstlos sei. Zeugen gaben an, dass ein PKW an der Haltestelle angehalten habe, eine männliche Person ausgestiegen sei und direkt auf den nun verletzten Mann einschlug. Der Autofahrer habe dann auch noch Unterstützung von einer Jugendgruppe erhalten. Gemeinsam habe man den Mann zu Boden geschlagen und dort weiter auf ihn eingetreten. Als der Mann letztlich sogar auf die Gleisen fiel, schritten Zeugen ein und zogen ihn, gemeinsam mit zwei Beschuldigten, auf den Gehweg.

Anschließend seien alle vier Täter mit dem Auto vom Tatort geflüchtet. Anhand der Zeugenaussagen und Ermittlungen, konnte der Fahrer, ein 23-jähriger Mainzer, sowie mehrere Beschuldigte ermittelt werden. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz und mit richterlichem Beschluss, wurde dessen Wohnung durchsucht und sein Mobiltelefon beschlagnahmt. Zudem wurde er erkennungsdienstlich behandelt. Gegen die Täter wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Der Geschädigte, 50-jährige Mainzer wurde schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Laut den Beschuldigten, soll der 50-Jährige ausländerfeindliche Beleidigungen ausgesprochen und provoziert haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell