POL-UL: (UL) Schelklingen - Tankstelle überfallen

Am Donnerstag erbeuteten zwei Unbekannte Bargeld.

Ulm (ots)

Die beiden Männer betraten gegen 20 Uhr die Tankstelle in der Ehinger Straße. Im Tankstellengebäude befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei Mitarbeiter. Die wurden von den Unbekannten sogleich mit einer Pistole und einem Messer bedroht. Von den Tätern wurden sie aufgefordert, die Kasse zu öffnen. Daraus nahm einer der Männer das darin befindliche Bargeld und steckte es in eine Tasche. Im Anschluss flüchteten die Beiden unerkannt. Die Polizei fahndete mit zahlreichen Streifen nach den Tätern. Der erste Täter soll etwa 16-20 Jahre alt, schlank und etwa 180cm groß gewesen sein. Er hatte einen dunkleren Teint, dunkle lockige Haare und sprach hochdeutsch. Er trug eine schwarze Jacke mit einem roten Aufdruck im Brustbereich. Weiterhin hatte er eine blaue Jeanshose und schwarze Schuhe an. Sein Gesicht hatte er mit einem dunklen Tuch mit weißen Muster maskiert. Der zweite Täter soll zwischen 16 und 20 Jahre alt, schlank und etwa 170 bis 175cm groß gewesen sein. Er hatte einen dunkleren Teint und dunkles Haar. Er trug eine schwarze Jacke mit weißem Logo auf der linken Brustseite, eine graue Hose und helle Schuhe. Die Kapuze hatte er in das Gesicht gezogen. Die Kriminalpolizei Ulm (Telefon 0731/1880) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Die Polizei prüft auch, ob Zusammenhänge mit den Raubüberfällen Ende September in Ehingen bestehen.

