Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Streit eskaliert

Am Donnerstag soll ein Unbekannter einen 51-Jährigen mit einem Messer leicht verletzt haben.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr "Am Lederhof". Der 51-Jährige hatte eine Plastiktasche neben seinem Fahrrad abgestellt. Wenige Minuten später bemerkte er, dass diese fehlte. In der Nähe stand eine Personengruppe. Die fragte er wohl aufgebracht nach seiner Tasche. Es entwickelte sich ein Streit. In weiterer Folge soll einer der Unbekannten plötzlich ein Messer gezogen haben und in Richtung des 51-Jährigen gestochen haben. Bei einer Abwehrbewegung zog sich der 51-Jährige eine leichte Stichverletzung zu. Danach flüchtete er in den Eingangsbereich des nahegelegenen Kinos. Der Unbekannte soll ihm zunächst gefolgt sein, entfernte sich dann aber. Die Polizei fahndete nach der Personengruppe. Die blieb bislang unentdeckt. Hinzugerufene Rettungskräfte versorgten die Wunde vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

