PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ladendieb festgenommen
Am Donnerstag wollte ein Mann mehrere Parfüms klauen.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr befand sich der 46-Jährige in einem Geschäft in der Bahnhofstraße. Ein Ladendetektiv hatte den Mann beobachtet, wie dieser mehrere Parfüms unter seine Jacke steckte. Als der Dieb angesprochen wurde, öffnete dieser die Jacke und die Parfüms fielen zu Boden. Da der 46-Jährige sich renitent verhielt, wurde er vom Ladendetektiv zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizei fixiert. Bei der Durchsuchung des alkoholisierten Mannes, konnte ein Küchenmesser in der Innentasche festgestellt werden. Aufgrund seiner Aggressivität kam der Ladendieb auf ein Polizeirevier in eine Gewahrsamseinrichtung. Gegen ihn wird nun ermittelt.

+++++++ 2333674

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren