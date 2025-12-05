Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Ladendieb festgenommen

Am Donnerstag wollte ein Mann mehrere Parfüms klauen.

Ulm (ots)

Gegen 16.30 Uhr befand sich der 46-Jährige in einem Geschäft in der Bahnhofstraße. Ein Ladendetektiv hatte den Mann beobachtet, wie dieser mehrere Parfüms unter seine Jacke steckte. Als der Dieb angesprochen wurde, öffnete dieser die Jacke und die Parfüms fielen zu Boden. Da der 46-Jährige sich renitent verhielt, wurde er vom Ladendetektiv zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der Polizei fixiert. Bei der Durchsuchung des alkoholisierten Mannes, konnte ein Küchenmesser in der Innentasche festgestellt werden. Aufgrund seiner Aggressivität kam der Ladendieb auf ein Polizeirevier in eine Gewahrsamseinrichtung. Gegen ihn wird nun ermittelt.

