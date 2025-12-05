Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - In den Gegenverkehr geraten

Nicht aufmerksam war ein 20-Jähriger am Donnerstag.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 6.50 Uhr. Der 20-Jährige fuhr von Reinstetten in Richtung Maselheim. An der Abzweigung nach Ellmannsweiler hielt verkehrsbedingt vor ihm eine VW Caddy-Fahrerin. Der Fahrer des Suzuki konnte nicht mehr bremsen und wich nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Dabei kollidierte er mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Ford Transit einer 27-Jährigen. Bei dem Unfall erlitten der Unfallverursacher, die Fahrerin des Ford Transit leichte Verletzungen. Beide kamen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den beiden Autos wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

