Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Ochsenhausen - In den Gegenverkehr geraten
Nicht aufmerksam war ein 20-Jähriger am Donnerstag.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 6.50 Uhr. Der 20-Jährige fuhr von Reinstetten in Richtung Maselheim. An der Abzweigung nach Ellmannsweiler hielt verkehrsbedingt vor ihm eine VW Caddy-Fahrerin. Der Fahrer des Suzuki konnte nicht mehr bremsen und wich nach links auf die Gegenfahrbahn aus. Dabei kollidierte er mit einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Ford Transit einer 27-Jährigen. Bei dem Unfall erlitten der Unfallverursacher, die Fahrerin des Ford Transit leichte Verletzungen. Beide kamen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den beiden Autos wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

