Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgängerin mit Kinderwagen

Mainz (ots)

Am 05.12.25 kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Mainzer Oberstadt. Hierbei stieß ein PKW im Kreuzungsbereich mit einer Person zusammen, welche einen Kinderwagen schob. Die Fußgängerin wurde am Fuß verletzt und wurde in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Mainz 1 melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Polizeiinspektion Mainz 1
Telefon: 06131 / 6534150
Pressestelle des PP Mainz ist zu Bürozeiten unter 06131 - 65 30022
erreichbar.
E-Mail: pimainz1@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

