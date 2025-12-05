POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fußgängerin mit Kinderwagen
Mainz (ots)
Am 05.12.25 kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Mainzer Oberstadt. Hierbei stieß ein PKW im Kreuzungsbereich mit einer Person zusammen, welche einen Kinderwagen schob. Die Fußgängerin wurde am Fuß verletzt und wurde in ein örtliches Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallhergang ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Mainz 1 melden.
