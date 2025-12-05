Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl durch Ablenkung am Kardinal-Volk-Platz

Mainz-Altstadt (ots)

Am Donnerstag, den 04.12., kam es zwischen 10.15 Uhr und 11.15 Uhr am Kardinal-Volk-Platz in Mainz zu einem Diebstahl durch Ablenkung.

Ein 49-jähriger Mainzer war fußläufig unterwegs, als er auf eine Gruppe von drei Männern traf, die lautstark miteinander diskutierten. Um eine mögliche Auseinandersetzung zu vermeiden, lief der Geschädigte in einem Bogen an der Personengruppe vorbei.

Währenddessen wurde er von einem der Männer angerempelt. Ein weiterer Mann aus der Gruppe zog den Täter sofort zurück und entschuldigte sich bei dem 49-Jährigen mit der Aussage, der "Kollege sei betrunken". Der Geschädigte ließ die Situation zunächst auf sich beruhen und setzte seinen Weg fort.

Kurze Zeit später stellte er jedoch fest, dass die Fronttasche seines Rucksacks geöffnet worden war. Sein Geldbeutel, in dem sich Bargeld sowie persönliche Dokumente befanden, fehlte.

Beschreibung der Tätergruppe:

Die drei Männer sollen laut Zeugenaussage wie folgt beschrieben werden:

- alle mit dunklen Haaren - ungepflegtes Erscheinungsbild - zusammengewürfelte Kleidung - führten Zettel mit sich, auf denen um Spenden gebeten wurde

Einzelbeschreibungen:

- UT 1: ca. 40-50 Jahre alt, Dreitagebart, hellrosa Jacke (wirkte wie eine Damenjacke) - UT 2: ca. 40-50 Jahre alt, langer Vollbart, schwarze Jacke - UT 3: ca. 30 Jahre alt, Dreitagebart, helle Jacke

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall oder den beschrieben Personen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell