PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Diebstahl durch Ablenkung am Kardinal-Volk-Platz

Mainz-Altstadt (ots)

Am Donnerstag, den 04.12., kam es zwischen 10.15 Uhr und 11.15 Uhr am Kardinal-Volk-Platz in Mainz zu einem Diebstahl durch Ablenkung.

Ein 49-jähriger Mainzer war fußläufig unterwegs, als er auf eine Gruppe von drei Männern traf, die lautstark miteinander diskutierten. Um eine mögliche Auseinandersetzung zu vermeiden, lief der Geschädigte in einem Bogen an der Personengruppe vorbei.

Währenddessen wurde er von einem der Männer angerempelt. Ein weiterer Mann aus der Gruppe zog den Täter sofort zurück und entschuldigte sich bei dem 49-Jährigen mit der Aussage, der "Kollege sei betrunken". Der Geschädigte ließ die Situation zunächst auf sich beruhen und setzte seinen Weg fort.

Kurze Zeit später stellte er jedoch fest, dass die Fronttasche seines Rucksacks geöffnet worden war. Sein Geldbeutel, in dem sich Bargeld sowie persönliche Dokumente befanden, fehlte.

Beschreibung der Tätergruppe:

Die drei Männer sollen laut Zeugenaussage wie folgt beschrieben werden:

   - alle mit dunklen Haaren
   - ungepflegtes Erscheinungsbild
   - zusammengewürfelte Kleidung
   - führten Zettel mit sich, auf denen um Spenden gebeten wurde

  Einzelbeschreibungen:

   - UT 1: ca. 40-50 Jahre alt, Dreitagebart, hellrosa Jacke (wirkte 
     wie eine Damenjacke)
   - UT 2: ca. 40-50 Jahre alt, langer Vollbart, schwarze Jacke
   - UT 3: ca. 30 Jahre alt, Dreitagebart, helle Jacke

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall oder den beschrieben Personen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 05.12.2025 – 08:49

    POL-PPMZ: Stranded Traveller Scam: Unbekannte Täter nutzen Hilfsbereitschaft gezielt aus

    Mainz (ots) - In den vergangenen Tagen kam es in der Mainzer Innenstadt zu mehreren Betrugsfällen, bei denen sich bislang unbekannte Täter gegenüber Passantinnen und Passanten als ausländische Touristen ausgaben. Die Betrugsmasche entspricht dem sogenannten Stranded Traveller Scam, bei dem hilfsbereite Personen dazu verleitet werden sollen, Bargeld abzuheben und ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Mehrere Einbrüche auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt

    Mainz-Altstadt (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt am Schillerplatz zu mehreren versuchten Einbrüchen. Bislang unbekannte Täter versuchten, insgesamt sechs Verkaufsstände gewaltsam zu öffnen. In fünf Fällen blieb es beim Versuch, da die Täter die Stände nicht vollständig öffnen konnten. An einem Stand gelang es ihnen jedoch, die Auslage zu überwinden und Waren ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Gau-Bischofsheim - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Täter flüchtet

    Gau-Bischofsheim (ots) - Am Mittwochabend, 03.12.2025, kam es gegen 19:15 Uhr in Gau-Bischofsheim zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter gelangte vermutlich durch ein offenstehendes Gartentor auf das Grundstück der Geschädigten. Anschließend warf er mit einem Stein eine Fensterscheibe ein. Die Bewohnerin wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren