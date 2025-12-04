Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Gau-Bischofsheim - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Täter flüchtet

Gau-Bischofsheim (ots)

Am Mittwochabend, 03.12.2025, kam es gegen 19:15 Uhr in Gau-Bischofsheim zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus.

Ein bislang unbekannter Täter gelangte vermutlich durch ein offenstehendes Gartentor auf das Grundstück der Geschädigten. Anschließend warf er mit einem Stein eine Fensterscheibe ein. Die Bewohnerin wurde durch das laute Klirren der Fensterscheibe geweckt und bemerkte den Schaden. Sie schaltete daraufhin sämtliche Lichter im Haus ein, woraufhin der Täter ohne Beute flüchtete. Die Geschädigte hatte zu keinem Zeitpunkt Sichtkontakt zum Täter.

Hinweise auf dessen Identität liegen bislang nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Oppenheim unter der Rufnummer 06133/933-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pioppenheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

