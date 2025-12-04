Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: versuchter Betrug durch Dachhaie - Flucht nach lautem Hinweis eines Nachbarn

Mainz-Hechtsheim (ots)

Am Mittwoch, 03.12.2025, kam es in Mainz-Hechtsheim zu einem versuchten Betrugsdelikt durch Handwerker.

Gegen 15:40 Uhr erschienen fünf unbekannte Männer an der Wohnanschrift eines Anwohners und boten die Reinigung der Dachrinne für einen ungewöhnlich niedrigen Preis von rund 30 Euro an. Das Geld sollte im Anschluss an die Arbeiten in bar übergeben werden. Die Männer führten die Arbeiten an der Dachrinne aus.

Anschließend berichtete der Geschädigte von einer notwendigen Reparatur des Daches seiner Tochter, sodass die Täter den Geschädigten zum Haus seiner Tochter begleiteten, wo sie ebenfalls mit Dacharbeiten anfingen. Hierfür verlangten sie eine Summe von 18.000 Euro und eine Anzahlung von 10.000 Euro.

Da der Geschädigte angab, nicht über ausreichend Geld zu verfügen, fuhren zwei der Männer mit ihm zu einer Bank, wo er einen niedrigen 4-stelligen Betrag abhob. Eine Geldübergabe fand jedoch nicht statt. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte die Situation und rief den Tätern zu, dass er die Polizei verständigen werde. Daraufhin flüchteten die Männer mit einem VW-Bus mit polnischem Kennzeichen in unbekannte Richtung.

Die Täter können laut Zeugenaussagen wie folgt beschrieben werden: 20 bis 40 Jahre alt, jeweils dunkle Haaren.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor unseriösen Haustürgeschäften. Handwerkerleistungen sollten grundsätzlich nur bei bekannten und überprüfbaren Betrieben beauftragt werden. Verdächtige Beobachtungen können jederzeit der Polizei gemeldet werden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-34350 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell