POL-PPMZ: Radfahrer von zwei unbekannten Männern angegriffen

Mainz (ots)

Mainz: Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines Radfahrer durch zwei unbekannte Männer

Am 02.12.2025 gegen 21:23 Uhr kam es in der Salvatorstraße in Mainz zu einem körperlichen Angriff auf einen Radfahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen wartete ein Pkw an einer roten Ampel, als der Radfahrer das Fahrzeug überholte. Kurz darauf stiegen der Fahrer und sein Beifahrer aus und gingen auf den Radfahrer zu.

Der Fahrer soll den Radfahrer zunächst geschubst und ihm anschließend mit der Faust gegen den Oberarm geschlagen haben. Der Geschädigte stürzte zu Boden, konnte jedoch anschließend flüchten. Die beiden unbekannten Männer verfolgten ihn noch einige Meter, ließen dann aber von ihm ab. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Derzeit ist kein erkennbarer Grund für die Auseinandersetzung bekannt.

Die Tatverdächtigen flüchteten unerkannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

