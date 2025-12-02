Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Vereinsheim

Mainz (ots)

Am 1. Dezember 2025 gegen 15:15 Uhr stellte ein Mitarbeiter eines Vereins in Mainz-Mombach fest, dass in das Vereinsheim auf dem Gelände "Auf der Langen Lein 1A" eingebrochen worden war. Unbekannte Täter hatten eine Fensterscheibe eingeschlagen, entwendeten jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Da am umgrenzenden Zaun keine Beschädigungen festgestellt wurden, geht die Polizei derzeit davon aus, dass der oder die Täter den abgeschlossenen Zaun überkletterten, um auf das Gelände zu gelangen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell