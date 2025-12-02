PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbruch in Vereinsheim

Mainz (ots)

Am 1. Dezember 2025 gegen 15:15 Uhr stellte ein Mitarbeiter eines Vereins in Mainz-Mombach fest, dass in das Vereinsheim auf dem Gelände "Auf der Langen Lein 1A" eingebrochen worden war. Unbekannte Täter hatten eine Fensterscheibe eingeschlagen, entwendeten jedoch nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Da am umgrenzenden Zaun keine Beschädigungen festgestellt wurden, geht die Polizei derzeit davon aus, dass der oder die Täter den abgeschlossenen Zaun überkletterten, um auf das Gelände zu gelangen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 11:32

    POL-PPMZ: Mehrere Einbrüche im Mainzer Stadtgebiet

    Mainz (ots) - In den vergangenen Tagen ist es im Mainzer Stadtgebiet zu mehreren versuchten und vollendeten Wohnungseinbruchsdiebstählen gekommen. So sind bislang unbekannte Täter zwischen Samstag, 29.11.2025, 11:00 Uhr und Sonntag, 30.11.2025, 17:00 Uhr in eine Hochparterre-Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Windthorststraße in der Mainzer Oberstadt eingebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand überstiegen der ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: E-Scooter-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

    Mainz (ots) - Am 30.11.2025 kam es gegen 03:22 Uhr in der Alicenstraße in Mainz zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer geriet beim Befahren der Straßenbahnschienen ins Straucheln und stürzte daraufhin auf den Hinterkopf. Der Mann verlor für etwa zwei Minuten das Bewusstsein. Kurz nach Eintreffen der Polizeibeamten kam der Verunfallte wieder zu sich. Er wurde vor Ort durch den ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Hinweise zum Schutz vor Taschendiebstählen während der Weihnachtszeit

    Mainz (ots) - Am vergangenen Wochenende kam es im Bereich der Mainzer Innerstadt und insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln vermehrt zu Taschendiebstählen. Vor dem Hintergrund der zahlreichen Besucherinnen und Besucher der Weihnachtsmärkte weisen wir darauf hin, verstärkt auf persönliche Wertgegenstände zu achten. Taschendiebe nutzen häufig dichte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren