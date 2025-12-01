Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: E-Scooter-Fahrer bei Sturz schwer verletzt

Mainz (ots)

Am 30.11.2025 kam es gegen 03:22 Uhr in der Alicenstraße in Mainz zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger E-Scooter-Fahrer geriet beim Befahren der Straßenbahnschienen ins Straucheln und stürzte daraufhin auf den Hinterkopf. Der Mann verlor für etwa zwei Minuten das Bewusstsein.

Kurz nach Eintreffen der Polizeibeamten kam der Verunfallte wieder zu sich. Er wurde vor Ort durch den Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Mainzer Krankenhaus gebracht. Dort konnten mehrere Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich festgestellt werden. Lebensgefahr besteht nach aktuellem Stand jedoch nicht. Derzeit ist von einem Alleinunfall ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmender auszugehen.

