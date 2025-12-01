PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Hinweise zum Schutz vor Taschendiebstählen während der Weihnachtszeit

Mainz (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Bereich der Mainzer Innerstadt und insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln vermehrt zu Taschendiebstählen.

Vor dem Hintergrund der zahlreichen Besucherinnen und Besucher der Weihnachtsmärkte weisen wir darauf hin, verstärkt auf persönliche Wertgegenstände zu achten.

Taschendiebe nutzen häufig dichte Menschenansammlungen, um unbemerkt Geldbörsen oder andere Wertgegenstände aus Taschen und Rucksäcken zu entwenden. Die festgestellten Fälle zeigen, dass insbesondere Situationen wie das Ein- und Aussteigen in Busse und Bahnen, Gedränge an Ständen oder das Verweilen in größeren Gruppen von den Tätern ausgenutzt werden.

Wir empfehlen folgende Präventionstipps zum Schutz vor Taschendiebstahl:

   - Wertgegenstände eng am Körper tragen, idealerweise in 
     verschließbaren Innentaschen.
   - Handtaschen stets geschlossen und mit der Verschlussseite zum 
     Körper tragen.
   - Rucksäcke im Gedränge nach vorne nehmen, um sie im Blick zu 
     behalten.
   - Bei Menschenansammlungen besonders aufmerksam sein - 
     Taschendiebe arbeiten oft in Teams, die durch Ablenkung oder 
     Anrempeln vorgehen.
   - In öffentlichen Verkehrsmitteln die Tasche auf dem Schoß halten 
     und nicht unbeaufsichtigt abstellen.
   - Verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei melden.

Die Polizei Mainz ist im Rahmen der Weihnachtsmarktsaison verstärkt im Innenstadtbereich präsent und führt gezielte Kontrollen durch. Bürgerinnen und Bürger werden weiterhin gebeten, achtsam zu sein und verdächtige Personen oder Situationen umgehend zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Mehrere Taschendiebstähle in Mainzer Innenstadt

    Mainz (ots) - Am Mittwochmittag zwischen 12:00 und 14:00 Uhr kam es zu bislang drei gemeldet Taschendiebstählen in der Mainzer Innenstadt. Sowohl in der Seppel-Glückert-Passage, wie auch der Bahnhofstraße und der Adolf-Kolping-Straße wurden Fälle von Taschendiebstahl zur Anzeige gebracht. In allen drei Fällen haben die Geschädigten ihren Rucksack verschlossen ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 11:00

    POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in der Binger Straße

    Mainz (ots) - Am 27.11.2025, um 12:52 Uhr, kam es in der Binger Straße zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt sechs verletzten Personen, darunter ein Kind. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr der Fahrer eines PKW die Binger Straße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Parallel dazu war ein Linienbus auf der nebenliegenden Busspur in gleicher Richtung unterwegs. Auf Höhe ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 08:55

    POL-PPMZ: Einbrüche in Ingelheim

    Ingelheim (ots) - Mehrere Wohnungseinbrüche am 27.11.2025 - Zeugen gesucht Am Donnerstag, den 27.11.2025 zwischen 16 und 20 Uhr, kam es in Ingelheim innerhalb weniger Stunden zu drei Wohnungseinbrüchen, bei denen bislang unbekannte Täter in Wohngebäude eindrangen und Wertgegenstände entwendeten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft in allen Fällen einen möglichen Tatzusammenhang. Zeugen werden gebeten, sich zu melden. 1. Einbruch in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren