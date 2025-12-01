Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Hinweise zum Schutz vor Taschendiebstählen während der Weihnachtszeit

Mainz (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es im Bereich der Mainzer Innerstadt und insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln vermehrt zu Taschendiebstählen.

Vor dem Hintergrund der zahlreichen Besucherinnen und Besucher der Weihnachtsmärkte weisen wir darauf hin, verstärkt auf persönliche Wertgegenstände zu achten.

Taschendiebe nutzen häufig dichte Menschenansammlungen, um unbemerkt Geldbörsen oder andere Wertgegenstände aus Taschen und Rucksäcken zu entwenden. Die festgestellten Fälle zeigen, dass insbesondere Situationen wie das Ein- und Aussteigen in Busse und Bahnen, Gedränge an Ständen oder das Verweilen in größeren Gruppen von den Tätern ausgenutzt werden.

Wir empfehlen folgende Präventionstipps zum Schutz vor Taschendiebstahl:

- Wertgegenstände eng am Körper tragen, idealerweise in verschließbaren Innentaschen.

- Handtaschen stets geschlossen und mit der Verschlussseite zum Körper tragen.

- Rucksäcke im Gedränge nach vorne nehmen, um sie im Blick zu behalten.

- Bei Menschenansammlungen besonders aufmerksam sein - Taschendiebe arbeiten oft in Teams, die durch Ablenkung oder Anrempeln vorgehen.

- In öffentlichen Verkehrsmitteln die Tasche auf dem Schoß halten und nicht unbeaufsichtigt abstellen.

- Verdächtige Beobachtungen sofort der Polizei melden.

Die Polizei Mainz ist im Rahmen der Weihnachtsmarktsaison verstärkt im Innenstadtbereich präsent und führt gezielte Kontrollen durch. Bürgerinnen und Bürger werden weiterhin gebeten, achtsam zu sein und verdächtige Personen oder Situationen umgehend zu melden.

