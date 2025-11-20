Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Verstoß gegen das Waffengesetz: Softair-Pistole sichergestellt

Altenheim (ots)

Bei einer Grenzkontrolle am Grenzübergang Altenheim stellten Beamte der Bundespolizei am 19. November 2025 eine Softair-Pistole sicher. Ein 26-jähriger französischer Staatsangehöriger war von Frankreich nach Deutschland gereist und einer polizeilichen Kontrolle unterzogen worden. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeugs wurde die in ein T-Shirt gewickelte Softair-Pistole im Handschuhfach aufgefunden. Gegen den 26-Jährigen wurde eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz erstattet. Der Gegenstand wurde sichergestellt.

