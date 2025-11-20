PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: gefälschter Führerschein sichergestellt

Kehl (ots)

Am Mittwochabend (19.11.) wurde ein ukrainischer Staatsangehöriger als Fahrer eines Pkws mit französischer Zulassung von Beamten der Bundespolizei am Grenzübergang Kehl-Europabrücke kontrolliert. Der 45-Jährige legte den Beamten einen ukrainischen Reisepass und einen ukrainischen Führerschein vor. Bei der genaueren Überprüfung der Dokumente stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Führerschein um eine Totalfälschung handelte. Daher besteht der Verdacht der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der versuchten unerlaubten Einreise. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Offenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Offenburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.11.2025 – 09:40

    BPOLI-OG: 45-Jähriger leistet Widerstand: Zurückweisung nach Frankreich

    Baden-Baden/Offenburg/Kehl (ots) - Am 19. November 2025 wurde in einem Fernzug auf der Fahrt von Baden-Baden nach Offenburg ein armenischer Staatsangehöriger ohne gültigen Fahrschein bei der Fahrkartenkontrolle festgestellt. Zur Personalienfeststellung wurde die Bundespolizei an den Bahnhof Offenburg gerufen. Der Mann gab an, kurz zuvor aus Frankreich eingereist zu ...

    mehr
  • 20.11.2025 – 09:37

    BPOLI-OG: Haftbefehl vollstreckt: Zehnmonatige Freiheitsstrafe

    Kehl (ots) - Am 19. November 2025 wurde ein algerischer Staatsangehöriger in einem grenzüberschreitenden Fernzug beim Halt im Bahnhof Kehl von der Bundespolizei überprüft. Der 35-Jährige konnte bei der Kontrolle keine gültigen Grenzübertrittspapiere vorlegen. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde zudem ein Haftbefehl wegen Diebstahls mit Waffen in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung, ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 13:35

    BPOLI-OG: Unter Schleusungsverdacht/Bundespolizei ermittelt

    Neuried/Altenheim (ots) - Am 18. November kontrollierte die Bundespolizei am Grenzübergang Altenheim ein mit drei Personen besetztes Fahrzeug. Hierbei konnte der 34-jährige Fahrer einen gültigen belgischen Reisepass vorzeigen, seine beiden Mitfahrer, bei denen es sich um serbische Staatsangehörige handelte, verfügten über keine aufenthaltslegitimierenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren