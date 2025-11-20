Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Grenzkontrolle in Kehl: gefälschter Führerschein sichergestellt

Kehl (ots)

Am Mittwochabend (19.11.) wurde ein ukrainischer Staatsangehöriger als Fahrer eines Pkws mit französischer Zulassung von Beamten der Bundespolizei am Grenzübergang Kehl-Europabrücke kontrolliert. Der 45-Jährige legte den Beamten einen ukrainischen Reisepass und einen ukrainischen Führerschein vor. Bei der genaueren Überprüfung der Dokumente stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Führerschein um eine Totalfälschung handelte. Daher besteht der Verdacht der Urkundenfälschung, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der versuchten unerlaubten Einreise. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt.

