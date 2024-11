POL-FR: Stühlingen-Grimmelshofen: Schwer verletzt nach Wendeversuch auf Bundesstraße

Freiburg (ots) - Am Freitag, den 22.11.2024, gegen 21:40 Uhr, hat der Lenker eines Elektrorollers in der Dürerstraße in Bad Säckingen einen Schneehaufen nicht gesehen und ist zu Fall gekommen. Der 65-Jährige war mit seinem E-Scooter unterwegs und stieß gegen einen Schneehaufen. Er kam zu Fall und zog sich eine blutende Wunde am Kopf zu. Einen Helm trug er nicht. ...

