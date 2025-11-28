Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Einbrüche in Ingelheim

Ingelheim (ots)

Mehrere Wohnungseinbrüche am 27.11.2025 - Zeugen gesucht

Am Donnerstag, den 27.11.2025 zwischen 16 und 20 Uhr, kam es in Ingelheim innerhalb weniger Stunden zu drei Wohnungseinbrüchen, bei denen bislang unbekannte Täter in Wohngebäude eindrangen und Wertgegenstände entwendeten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft in allen Fällen einen möglichen Tatzusammenhang. Zeugen werden gebeten, sich zu melden.

1. Einbruch in Einfamilienhaus - Im Herstel

Unbekannte Täter gelangten über den rückwärtigen Gartenbereich an die Terrassentür und hebelten diese mit einem unbekannten Werkzeug auf. Im Haus wurden sämtliche Etagen durchsucht. Entwendet wurde Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Danach flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

2. Einbruch in Erdgeschosswohnung - Am Grauen Stein

Die Täter kletterten auf ein Vordach und öffneten ein gekipptes Fenster gewaltsam. Im Inneren entwendeten sie Bargeld, Schmuck sowie einen Fahrzeugschein. Die Bewohner waren zum Tatzeitpunkt nicht zuhause.

3. Einbruch in Erdgeschosswohnung - Stauferring

Unbekannte Täter betraten das Grundstück eines Mehrparteienhauses und verschafften sich durch Aufhebeln eines Wohnzimmerfensters Zutritt zur Wohnung. Mehrere Räume wurden durchsucht. Zum Diebesgut liegen derzeit noch keine gesicherten Erkenntnisse vor.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat im genannten Zeitraum im Bereich Im Herstel, Am Grauen Stein oder Stauferring verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Auch kleinere Beobachtungen können für die Ermittlungen von Bedeutung sein.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Informieren sie sich unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/ über Präventionsmaßnahmen.

Das Beratungszentrum des Polizeipräsidiums Mainz bietet individuelle Beratungen in Häusern und Wohnungen zum Thema Einbruchsschutz an. Die Experten der Polizei kommen vor Ort und besprechen mit den Bewohnern wirksame Maßnahmen gegen Einbrüche. Die Beratungen sind kostenlos und können telefonisch als auch per Mail vereinbart werden.

Telefon:06131/65-31164 E-Mail: beratungszentrum.mainz(at)polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell