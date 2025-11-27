Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Fußgängerin und Radfahrer bei Verkehrsunfall in Mainzer Neustadt verletzt

Mainz (ots)

Am Mittwoch, 26.11.2025, gegen kurz vor 10:30 Uhr ist es im Kaiser-Wilhelm-Ring in der Mainzer Neustadt zu einem Verkehrsunfall mit einer 79-jährigen Fußgängerin und einem 61-jährigen Radfahrer gekommen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr der Radfahrer auf dem Kaiser-Wilhelm-Ring in Richtung Hauptbahnhof, als plötzlich die Fußgängerin auf die Straße trat, um zu queren. Der Radler konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zur Kollision. Die Fußgängerin erlitt unter anderem eine Platzwunde am Hinterkopf, der Radler Schmerzen in der Schulter. Beide kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

