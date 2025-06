POL-HSK: Frau schlägt und verletzt drei Jugendliche

Arnsberg (ots) - Am Mittwoch kam es gegen 17:15 Uhr in der Straße Am Schreppenberg in Arnsberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem bislang unbekannten Autofahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen touchierte der Pkw den Hinterreifen des Fahrrades. In der Folge stürzte der Radfahrer und der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne eine ...

