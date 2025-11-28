PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Geldautomatensprengung in Ingelheim - Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag, den 28. November 2025, wurde in Ingelheim am Rhein ein Geldautomat durch eine Sprengung massiv beschädigt. Die Tat ereignete sich gegen 01:15 Uhr in einem großen Einkaufsmarkt in einem lokalen Gewerbegebiet.

Unmittelbar nach der Tat wurde die Polizei alarmiert und löste umgehend umfangreiche, überregionale Fahndungsmaßnahmen aus. Trotz des schnellen Einsatzes mehrerer Polizeidienststellen und der Einbeziehung angrenzender Präsidien konnten bislang keine Hinweise auf die flüchtigen Täter erlangt werden.

Ermittlungsstand und Sicherungsmaßnahmen

Spezialisten des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz (LKA) wurden noch in der Nacht hinzugezogen, um den Tatort und den beschädigten Automaten zu untersuchen. Es wurde festgestellt, dass von dem gesprengten Automaten und der Umgebung keine weitere Gefahr ausgeht.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens sowie eine mögliche Beute sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei Mainz

Die Kriminalpolizei Mainz hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Gesucht werden Zeugen, die in der Nacht im Bereich des Gewerbegebiets verdächtige Beobachtungen gemacht haben, insbesondere:

Personen oder Fahrzeuge, die sich kurz vor oder nach der Tat auffällig im Bereich des Einkaufsmarktes aufgehalten haben.

Fahrzeuge, die mit hoher Geschwindigkeit aus Ingelheim in Richtung der umliegenden Autobahnen (A60, A61) davonfuhren.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Mainz unter der Telefonnummer 06131 / 65 - 33999 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

