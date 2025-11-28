Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Taschendiebstähle in Mainzer Innenstadt

Mainz (ots)

Am Mittwochmittag zwischen 12:00 und 14:00 Uhr kam es zu bislang drei gemeldet Taschendiebstählen in der Mainzer Innenstadt. Sowohl in der Seppel-Glückert-Passage, wie auch der Bahnhofstraße und der Adolf-Kolping-Straße wurden Fälle von Taschendiebstahl zur Anzeige gebracht.

In allen drei Fällen haben die Geschädigten ihren Rucksack verschlossen über den Schultern getragen. Ein bislang noch unbekannter Täter hat die Taschen hierbei unbemerkt geöffnet und jeweils die Geldbörsen aus dem Inneren entwendet.

Weitere Geschädigte werden gebeten den Vorfall zur Anzeige zu bringen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell