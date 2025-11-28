PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten in der Binger Straße

Mainz (ots)

Am 27.11.2025, um 12:52 Uhr, kam es in der Binger Straße zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt sechs verletzten Personen, darunter ein Kind. Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr der Fahrer eines PKW die Binger Straße in Fahrtrichtung Hauptbahnhof. Parallel dazu war ein Linienbus auf der nebenliegenden Busspur in gleicher Richtung unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 27 versuchte der Pkw-Fahrer verbotswidrig zu wenden und querte hierbei die Busspur. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem Linienbus. Der Pkw-Fahrer sowie sein Beifahrer wurden leicht verletzt. Im Linienbus erlitten vier Fahrgäste leichte Verletzungen, darunter ein Kind.

Während der Unfallaufnahme kam es zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen im Bereich der Binger Straße.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

