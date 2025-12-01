PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Einbrüche im Mainzer Stadtgebiet

Mainz (ots)

In den vergangenen Tagen ist es im Mainzer Stadtgebiet zu mehreren versuchten und vollendeten Wohnungseinbruchsdiebstählen gekommen.

So sind bislang unbekannte Täter zwischen Samstag, 29.11.2025, 11:00 Uhr und Sonntag, 30.11.2025, 17:00 Uhr in eine Hochparterre-Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Windthorststraße in der Mainzer Oberstadt eingebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand überstiegen der oder die Täter das Geländer des Balkons und brachen die Balkontür auf. Im Inneren wurden die Räume durchsucht. Die Ermittlungen zu möglichem Diebesgut dauern an.

Zwischen Donnerstag, 27.11.2025, 18:00 Uhr und Freitag, 28.11.2025, 10:00 Uhr sind bislang unbekannte Täter zudem in drei Kellerabteile in einem Mehrparteienhaus in der Inselstraße in der Mainzer Altstadt eingebrochen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Am Freitag, 28.11.2025, zwischen 12:00 Uhr und 19:00 Uhr sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Geschwister-Scholl-Straße in Budenheim eingebrochen. Der oder die Täter hebelten ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Anwesens auf und durchsuchten das Gebäude. Die Ermittlungen zu unter anderem möglichem Diebesgut laufen.

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Mainz 1 haben in der Nacht von Freitag, 28.11.2025, auf Samstag, 29.11.2025, im Bereich Weisenau/Laubenheim im Rahmen einer WED-Streife ein besonderes Augenmerk auf verdächtige Fahrzeuge gelegt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

