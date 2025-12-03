PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ermittlungen zur Brandursache nach Wohnungsbrand mit Explosion in Mainzer Neustadt dauern an

Mainz (ots)

Nach einem Wohnungsbrand mit vorangegangener Explosion in einem Mehrparteienhaus im Bereich Kreyßigstraße/Ecke Goethestraße in der Mainzer Neustadt am Sonntagabend, 16.11.2025, gegen 20:20 Uhr dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache weiter an. Inzwischen wurde auch ein Brandsachverständiger hinzugezogen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gibt es Hinweise, dass Explosion und Brand im Zusammenhang mit einem defekten gasbetriebenen Heizlüfter stehen könnten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

