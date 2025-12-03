POL-PPMZ: Ermittlungen zur Brandursache nach Wohnungsbrand mit Explosion in Mainzer Neustadt dauern an
Mainz (ots)
Nach einem Wohnungsbrand mit vorangegangener Explosion in einem Mehrparteienhaus im Bereich Kreyßigstraße/Ecke Goethestraße in der Mainzer Neustadt am Sonntagabend, 16.11.2025, gegen 20:20 Uhr dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache weiter an. Inzwischen wurde auch ein Brandsachverständiger hinzugezogen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gibt es Hinweise, dass Explosion und Brand im Zusammenhang mit einem defekten gasbetriebenen Heizlüfter stehen könnten.
