Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Aggressives Verhalten und Diebstähle in der Mainzer Innenstadt - Tatverdächtiger gestellt

Mainz (ots)

Am Montagmittag gegen 13:30 Uhr kam es in der Mainzer Innenstadt zu einem polizeilichen Einsatz, nachdem Zeugen eine männliche Person gemeldet hatten, die mit einem Gürtel in der Hand gegen Schaufensterscheiben sowie gegen Passanten geschlagen haben soll.

Anschließend begab sich der Mann in ein Ladengeschäft in der Große Bleiche und schlug dort nach Zeugenaussagen auf Waren ein. Zudem entnahm er zwei Sonnenbrillen und verließ das Geschäft ohne zu bezahlen. Kurz darauf betrat er ein nahegelegenes Bekleidungsgeschäft, nahm eine Mütze an sich und verließ ebenfalls dieses Geschäft ohne Zahlung. Eine Mitarbeiterin des Geschäfts nahm die Verfolgung auf und konnte die entwendete Mütze wieder an sich nehmen.

Obwohl der Beschuldigte sich mehrfach hinter Autos und in Hauseingängen versteckte konnte er letztlich im Rahmen der Fahndung festgestellt werden.

Der 41-jährige Mainzer verhielt sich gegenüber der Polizei verbal aggressiv und belächelte die Maßnahmen. Zudem habe es sich ja nur um Kleinigkeiten gehandelt.

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille Atemalkohol. Aufgrund des aggressiven Verhaltens und seiner Alkoholisierung musste der Mann die nächsten Stunden im polizeilichen Gewahrsam verbringen.

Zeugen oder Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

