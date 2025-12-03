Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall in Mainz-Hechtsheim - 87-Jährige verstorben

Mainz (ots)

Am Mittwoch, 03.12.25, gegen 13:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Generaloberst-Beck-Straße in Mainz-Hechtsheim. Eine Person verstarb.

Eine 87-jährige Pkw-Fahrerin kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Mauer. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsversuche durch Ersthelfer verstarb die Fahrerin noch vor Ort. Bislang gibt es keine Hinweise, dass andere Verkehrsteilnehmer an dem Unfallgeschehen beteiligt waren.

Ob dem Unfall eine medizinische Ursache zu Grunde liegt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Durch die Staatsanwaltschaft Mainz wurde ein Unfallgutachten in Auftrag gegeben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

