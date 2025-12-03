Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Trickdiebstahl und Betrug durch Dachhaie - hohe Bargeldsumme und Schmuck entwendet

Ingelheim (ots)

In der jüngeren Vergangenheit kam es in der Region um Ingelheim vermehrt zum Auftreten sogenannter Dachhaie. Hierbei handelt es sich in der Regel um Arbeiter, die Dienstleistungen zu überteuerten Preisen anbieten. So kam es auch am Montag, 01. Dezember 2025, zwischen 09:00 und 11:00 Uhr in der Gärtnerstraße in Ingelheim zu einem ähnlich gelagerten Trickdiebstahl und Betrug.

Nach bisherigen Erkenntnissen klingelte zunächst ein unbekannter Mann an der Haustür eines Anwohners und gab vor, dass dringende Arbeiten an dessen Dachrinnen erforderlich seien. Obwohl der Geschädigte einen Preisvorschlag einforderte, machte der Mann hierzu keine Angaben. Kurz darauf stiegen vier Männer aus einem vor dem Anwesen geparkten Van aus und führten rund eineinhalb Stunden Arbeiten am Haus aus. Im Anschluss begaben sich die Täter gemeinsam mit dem Geschädigten in das Wohnhaus und verlangten 8.000 Euro. Als der Geschädigte seinen Unmut äußerte, wurden die Männer laut und stellten sich in bedrohlicher Weise vor ihn. Aus Angst begab sich der Geschädigte ins Obergeschoss und holte die geforderte Summe, die er den Tätern übergab.

Unmittelbar danach forderten die Männer weitere 4.000 Euro. Der Geschädigte holte auch diesen Betrag aus Angst vor Übergriffen und übergab ihn. Erst später bemerkte die Ehefrau des Geschädigten, dass aus einer Schmuckschatulle im Haus Schmuck entwendet worden war. Die Täter verließen daraufhin die Örtlichkeit. Der Geschädigte beschrieb zwei der Täter wie folgt:

Täter 1:

ca. 30 Jahre alt, hagere Gestalt, ca. 1,80 Meter groß, kurzer Bart, dunkle Haare, hellbrauner Pullover, Jeans Täter 2: Ca. Mitte 30, ca. 1,70 Meter groß, kurzer Bart, dunkle kurze Haare, korpulente Status, brauner Pullover, sprach nur gebrochen Deutsch

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Präventionstipps:

Um sich vor ähnlichen Betrugs- und Einschüchterungsversuchen zu schützen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Lassen Sie sich immer einen Ausweis zeigen: Fordern Sie bei Handwerkern oder angeblichen Dienstleistern grundsätzlich Firmenausweise oder offizielle Unterlagen an. Seriöse Unternehmen haben damit kein Problem.

- Öffnen Sie Fremden nicht unbedacht die Tür: Lassen Sie niemanden ins Haus, wenn Sie keine Dienstleistung beauftragt oder angekündigt bekommen haben.

- Seien Sie misstrauisch bei Haustürgeschäften: Drängen Unbekannte auf sofortige Entscheidungen oder Arbeiten, lehnen Sie ab und schließen Sie die Tür.

- Holen Sie sich Unterstützung: Wenn Sie sich bedrängt oder bedroht fühlen, sprechen Sie laut, suchen Sie Aufmerksamkeit von Nachbarn oder rufen Sie um Hilfe.

- Wählen Sie im Zweifel den Notruf 110: Die Polizei kommt lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell