Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: E-Scooter Fahrer überfährt betrunken Ampel

Mainz (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel Einsatzkräften der Altstadtwache am Donnerstag gegen 00:45 Uhr in der Klarastraße ein E-Scooter Fahrer auf, welcher über eine rot zeigende Ampel fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle konnte zudem festgestellt werden, dass der 20-jährige Westerwälder fast 1,7 Promille hatte. Er hat nun nicht nur mit einer Ordnungswidrigkeit wegen des Überfahrens der roten Ampel zu rechnen, sondern muss sich auch einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr stellen.

Für Fahrten mit einem E-Scooter gelten dieselben Promillegrenzen wie bei Autofahrten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell