Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainzer Polizei führt Kontrollen gegen Ablenkung im Straßenverkehr durch

Mainz (ots)

Am Mittwoch zwischen 14:30 und 16:00 Uhr führte die Mainzer Polizei Kontrollen mit der Zielrichtung Ablenkung im Straßenverkehr durch. Durch die Einsatzkräfte konnten in der Peter-Altmeier-Allee gleich 11 Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, welche ein Mobiltelefon während der Fahrt nutzten. Außerdem waren zwei Personen nicht angeschnallt und bei einem Fahrzeug war die Beleuchtung defekt.

Die Handysünder haben nun mit einem Bußgeld in Höhe von 100EUR und einem Punkt in Flensburg zu rechnen.

Die Nutzung von Handys während der Fahrt bergen ein enormes Unfallrisiko. Nur ein kurzer Blick auf das Smartphone kann zu schweren Unfällen führen. Die Polizei wird daher weiterhin entsprechende Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell