Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mehrere Einbrüche auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt

Mainz-Altstadt (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt am Schillerplatz zu mehreren versuchten Einbrüchen.

Bislang unbekannte Täter versuchten, insgesamt sechs Verkaufsstände gewaltsam zu öffnen.

In fünf Fällen blieb es beim Versuch, da die Täter die Stände nicht vollständig öffnen konnten. An einem Stand gelang es ihnen jedoch, die Auslage zu überwinden und Waren zu entwenden. Die genaue Schadenshöhe ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei hat umgehend die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugenaufruf:

Personen, die in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen im Bereich des Schillerplatzes gemacht haben oder sonstige Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-34150 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

